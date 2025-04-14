Genç kadın ve babası dehşeti yaşadı: Defalarca bıçaklandı

Ertekin'in çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Antalya 'nın Aksu ilçesi Güzelyurt mahallesinde saat 00.30 sıralarında işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edilirken, yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

