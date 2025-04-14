Genç kadın ve babası dehşeti yaşadı: Defalarca bıçaklandı

İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olaya müdahale eden kadının babasını da bıçaklayan zanlı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.

Genç kadın ve babası dehşeti yaşadı: Defalarca bıçaklandı

'nın Aksu ilçesi Güzelyurt mahallesinde saat 00.30 sıralarında işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı.

Ertekin'in çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Genç kadın ve babası dehşeti yaşadı: Defalarca bıçaklandı - 1 Saldırı anı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve sevk edilirken, yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kadın ve babası dehşeti yaşadı: Defalarca bıçaklandı - 2 Olay anı

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getiren saldırgan ise ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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