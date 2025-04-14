Genç kadın ve babası dehşeti yaşadı: Defalarca bıçaklandı
İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olaya müdahale eden kadının babasını da bıçaklayan zanlı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.
Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt mahallesinde saat 00.30 sıralarında işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı.
Ertekin'in çığlıklarını duyan mahalleli olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edilirken, yaralanan Fadime Ertekin ve babası Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getiren saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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