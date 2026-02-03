Genç kadına tecavüz edip, gasp ettiler. 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 1 Şubat'ta İskenderun'a bağlı Barıştepe mahallesinde yaşandı. E.K. ile Y.Y. isimli iki kişi, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. isimli kadınla tanıştı.

Genç kadınla buluşma ayarlayan şüğheliler, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz edip ardından kadının cep telefonunu ve 2 bin 200 TL parasını gasp ederek kaçtılar.

Genç kadının ihbarıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler mahkemeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramada ise suça ilişkin; iki adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.