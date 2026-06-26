Genç kadını kuzenleri mi kaçırdı?
26.06.2026 06:24
Son Güncelleme: 26.06.2026 06:55
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Songül Ardil, dün akşam işten eve döndüğü sırada 3 kişi tarafından darp edilip kaçırıldı. Şüphelilerin kadının teyzesinin çocukları olduğu öne sürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Songül Ardil, dün akşam mesai bitiminde işyerinden çıkıp Şirinevler mahallesindeki evine dönmek üzere servis aracına bindi.
Servisten inip oturduğu binaya yöneldiği sırada 3 kişi genç kadının yolunu kesti. Saldırganlar, evine 100 metre kala darp ettikleri kadını zorla bir araca bindirip kaçırdı. Şüpheliler olaya müdahale eden abla Z.A.'yı da darp etti.
Songül Ardil'in yakınlarının ihbarı üzerine polis harekete geçti. Kentteki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganları yakalayıp genç kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan saldırganlardan ikisinin Songül Ardil'in teyzesinin çocukları D.Ö. ve D.Ö. olduğu iddia edildi.