Genç kadını motosikletle takip edip silahla ağır yaraladılar

Adana'da iki şüpheli, bir kadını sığındığı evin bahçesinde silahla vurdu.



Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Elif Erdem sokakta yürürken, kendisini motosikletle takip eden 2 kişiyi fark edip, kaçmaya çalıştı.

Erdem, koşarak bir evin bahçesine girdi. Motosikletten inen şüphelilerden biri, bahçeye girip, Elif Erdem’e tabancayla ateş etti. Kasığına kurşun isabet eden Erdem kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler motosikletle kaçtı.



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Erdem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.