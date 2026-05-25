Genç kadının cansız bedeni gölette bulundu
25.05.2026 02:25
Sakarya'da gölette bulunan cesedin, dün Tarsus'ta ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 26 yaşındaki Rukiye G.'ye ait olduğu anlaşıldı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar polisi aradı.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı cansız bedenin 26 yaşındaki Rukiye G.'ye ait olduğu tespit edildi. Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.
Göletin kıyısında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Rukiye G'nin annesi Ş.G.'nin, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.