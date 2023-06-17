Genç kadının cesedi boş arazide bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki boş arazide genç bir kadına ait ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadının cesedi boş arazide bulundu

'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1126 sokak üzerinde yer alan boş arazide hareketsiz yatan birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kadının cesedi boş arazide bulundu - 1

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 25 yaşında Maya K. isimli olduğu tespit edildi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Maya K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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