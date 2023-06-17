Genç kadının cesedi boş arazide bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 25 yaşında Maya K. isimli kadın olduğu tespit edildi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Maya K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.