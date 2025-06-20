Genç kadının feci ölümü: Balkondan zemine düştü
Denizli'de arkadaşlarını uğurlamak isterken beşince katta bulunan dairesinin balkonundan zemine düşen, Esra Ekinci hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde emlak danışmanlığı ve yaşam koçluğu yapan 29 yaşındaki Esra Ekinci, arkadaşlarıyla birlikte alkollü bir mekanda eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü.
Arkadaşları uğurlamak için apartmanın beşinci katındaki dairesinin balkonuna çıkan genç kadın, iddiaya göre, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esra Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Emlak ve psikoloji üzerine sosyal medyadan paylaştığı videolarla tanınan Ekinci'nin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde toprağa verildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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