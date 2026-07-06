Genç kadının şüpheli ölümü. 5'inci kattan düştü

Şüpheli şekilde yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadınlara bir yenisi daha eklendi.

Olay dün Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Peker Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında ikamet eden 30 yaşındaki İlayda T., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.