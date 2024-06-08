Genç kadının şüpheli ölümü: Eşi evde bıçaklanmış halde buldu

Şanlıurfa 'da bir kadın evinde ölü bulundu. Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Suriyeli Nur Süleyman'ın (29) yaşadığı evden sesleri duyan komşular, durumu kadının eşine bildirdi. İşten eve gelen kadının eşi, Nur Süleyman'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü ileri sürülen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu iddia edilen ve ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

