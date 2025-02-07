Genç kemancı Laçin Akyol'dan acı haber

İsviçre'de müzik eğitimi alan Laçin Akyol (18), kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.



Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.



Öte yandan, Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDİYE GÖNDERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu.