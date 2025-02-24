Genç kemancı Laçin Akyol'u hayattan koparmıştı: İstenen ceza belli oldu

Mersin 'de keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan otomobil sürücüsüne dava açıldı. Sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta koltuk değneğiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isterken İ.H.Ç.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol'un tedavi gördüğü hastanede 6 Şubat'ta hayatını kaybetmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan sürücü İ.H.Ç.'nin "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Mersin 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer verilen kaza tespit tutanağında, sanığın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi" maddesini ihlal ettiği, Akyol'un ise kazada kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı. Delillerin değerlendirildiği bölümde ise sanığın yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Olayın meskun mahalde ve şehrin sahil yolunda meydana geldiği, hafta sonları bu bölgede yoğun yaya trafiği olduğu herkesçe bilindiği, kamera görüntülerine göre aydınlatmanın yeterli olduğu ve görüşü engelleyen herhangi bir durumun bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, aracın hızının azami sınırın üzerinde olduğu, yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin neticeyi öngördüğü halde sırf şansına veya başka etkenlere, hatta kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket ettiği kabul edilmelidir. Şüphelinin trafiğin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek müteveffaya çarparak ölümüne neden olduğu, bu şekilde 'bilinçli taksirle öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Sanık ise iddianamede yer alan ifadesinde, otomobiliyle sol şeritte ilerlediğini belirterek, "Birdenbire önümde 2 yaya gördüm. Aniden frene basınca yayalardan biri durdu, diğeri de bir adım atıp tekrar durdu. Frene basmaya devam ediyordum, yaya birdenbire önüme atladı. Yayaya çarptım. Araçtan inip yaralının yanına gittim, sonra da ambulans geldi. Kazada yaralanan yayanın koltuk değneği ve ayağında alçı sargısı vardı." beyanında bulundu.



İLK DURUŞMA 17 MART'TA



İ.H.Ç.'den şikayetçi olan Laçin Akyol'un ailesinin avukatı Berkay Boran, ilk duruşmanın 17 Mart'ta görüleceğini söyledi.



Yargılama sürecinde gerekli hukuki mücadeleyi vereceklerini dile getiren Boran, "Soruşturma dosyası kapsamında bilirkişi raporu mevcut değil. Yalnızca kolluk görevlilerince tanzim edilen kaza tespit tutanağına istinaden sanığa kazanın yaya geçtiğinden gerçekleşmesinden ötürü kusur izafe edilmiş." dedi.



Boran, kovuşturma aşamasında sanığın suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu anlatarak, "İddianamenin kabulüyle mahkeme tarafından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Dolayısıyla şu aşamada kamu vicdanı rahattır. Maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecelli etmesi için sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiririz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta arkadaşıyla karşıya geçmek isterken İ.H.Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.



Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanıp "ev hapsi" tedbiri uygulanan sürücü İ.H.Ç., cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve savcılık sorgusunun ardından "taksirle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, MEÜ Devlet Konservatuvarı ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu.