Genç kız dehşet saçtı: Önüne geleni bıçakladı

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Aileyi bıçakla yaralayan R.H. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.