Genç kız düğünde silahla vuruldu: 5 kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, dün ailesiyle birlikte bir akrabasının düğününe katılan Reyhan Sağ, düğün alanında bulunduğu sırada, aralarında korucuların da bulunduğu kişiler tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Bu sırada seken mermilerden biri Reyhan Sağ’a isabet etti. Kim tarafından ateşlediği bilinmeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesiyle vurulan genç kız, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağ, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kız tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Sağ’ın cenazesi ailesine teslim edildi.



VALİ ŞILDAK: 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada düğünde havaya ateş açan düğün sahibi ve 2 güvenlik korucusu dahil 5 kişinin görüntülerinin tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Vali Şıldak, “Bu kişiler hakkında adli soruşturmanın yanı sıra valilik genel emrine aykırı davrandıkları için idari para cezası uygulanmıştır. Güvenlik korucuları hakkında ise ayrıca idari soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır” dedi.



Vali Şıldak, olayla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Viranşehir ilçemize bağlı Yaban Mahallesi Gezdik Mezrasında açık alanda yapılan bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 19 yaşındaki bir genç kızımız hayatını kaybetmiştir. Olayın faili jandarma tarafından yakalanmıştır. Düğünde havaya ateş eden düğün sahibi ve 2 güvenlik korucusu dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişiler hakkında adli soruşturmanın yanı sıra Valilik genel emrine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası uygulanmıştır. Güvenlik korucuları hakkında da idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Bu konuda defalarca uyarıda bulunmamıza rağmen bir vatandaşımızın daha hayatını kaybetmiş olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Genel güvenliğin tehlikeye atılmasına neden olan bu sorumsuz davranıştan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”