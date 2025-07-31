Genç kız gittiği misafirlikte dehşeti yaşadı: Kocaeli'de şüpheli olay

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üç katlı binanın ikinci katında iddiaya göre, burada misafir olarak bulunan S.Ç., Fransız balkondan bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek park halindeki aracın tavanına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

