Genç kız gittiği misafirlikte dehşeti yaşadı: Kocaeli'de şüpheli olay

Kocaeli'de misafirliğe gittiği evin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen 21 yaşındaki genç kız yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Genç kız gittiği misafirlikte dehşeti yaşadı: Kocaeli'de şüpheli olay

'nin Kartepe ilçesinde üç katlı binanın ikinci katında iddiaya göre, burada misafir olarak bulunan S.Ç., Fransız balkondan bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek park halindeki aracın tavanına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Genç kız gittiği misafirlikte dehşeti yaşadı: Kocaeli'de şüpheli olay - 1 Olay yeri

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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