İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan görüntülerde lüks bir aracın yolda yürüyen bir kıza çarptığı ve sonrasında olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşanan olaya ait olduğu anlaşılan görüntülerde çarpmanın etkisiyle havada takla atıp başının üstüne düşen 15 yaşındaki M.K.S. hastanede sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Hürriyet gazetesinde ifadesine yer verilen sürücü F.K. "Kızım hastalandı. Aceleyle evden çıktık. Yolda direksiyon hakimiyetimi kaybettim. birine çarptığımı fark ettim. Kaza yerinden ileride durdum. Geri dönüp baktığımda çarptığım kızın ayağa kalktığını gördü. Kızımı hastaneye yetiştirmek için yola devam ettim. Hastaneye gittikten sonra geri döndüm ama çarptığım kız olay yerinde yoktu" dedi. F.K. sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.