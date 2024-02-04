Genç kızı alıkoyan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı E.G'nin bulunması için çalışma başlattı.



Genç kızın, sosyal medyada tanıştığı M.A'nın evinde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.



Ekipler, alıkoydukları E.G'yi fuhşa ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları öne sürülen M.A, E.A. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.G. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.

