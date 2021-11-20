Genç kızı öldürüp intihar etti

Erzurum'da bir kişi, açık otoparkta yürüyen genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendini de yaralayan şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 20.11.2021 - 09:39

Genç kızı öldürüp intihar etti

'da, bir genç kızı bıçaklayarak öldüren Muhammet Y. aynı bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesindeki bir açık otoparkta meydana geldi. Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen 19 yaşındaki Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.

Genç kız kanlar içerisinde yığılırken Muhammet Y., aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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