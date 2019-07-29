Rize'de, genç kızı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelinin tutuklandığı bildirildi.



Rize Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iş yeri önünde bulunan R.T'nin bir kişi tarafından darbedildiği, soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarından şüphelinin B.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, B.G'nin gözaltına alınmasının ardından tutuklama istemiyle Rize Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, sonrasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itirazda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, "Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan B.G. tutuklandı.

"ÖLDÜRESİYE VURUYORDU"

Olaya müdahale ederek genç kızı kurtaran Hakan Kırdal Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Kırdal, "Kapının önünde telefonla görüşüyordum. Bir anda gördüm ve çok şaşırdım. Kızcağıza öldüresiye vuruyordu. Kızın kafası doğalgaz kutusunun oraya sıkışmıştı. Arkası boş olsaydı çok daha büyük tehlike yaşardı. Öldüresiye darbeleri görünce ne yapacağımı bilemedim. Bir an önce ayırmak istedim. Kızın hayati tehlikesi vardı, bayılmıştı. Çocuğu uzaklaştırmaya çalıştım. Etraftakiler de müdahale etmedi. Kızın yanına gittim. Yüzü gözü kan içindeydi. Ambulans çağırdık. Ayıldıktan sonra titremeye başladı. Bir şey de diyemedi, şoktaydı" dedi.



Gazeteye konuşan baba Orhan T. de Rabia'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

