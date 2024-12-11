Genç kızın şüpheli ölümü! Otel odasında ölü bulundu

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşti.



Gaye A. isimli genç kız ile erkek arkadaşı C.A. isimli kişi Sultangazi'de buluştu. Arnavutköy'deki otele giderken şeker hastası olduğu öğrenilen genç kız rahatsızlandı. Bir restorantta bir süre dinlenen çift daha sonra otele gitti.



Otel odasında bir müddet vakit geçirdikten sonra Gaye A.'nın tekrar fenalaşması üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. eczaneye giderek ilaç almak istedi. Eczaneden ilaç alamayan C.A. otel odasına geri dönüp kız arkadaşı ile birlikte eczaneye tekrar gitti. Eczaneden insülin alan çift daha sonra otel odasına geri döndü.



SABAH SAATLERINDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız tekrar rahatsızlandı. C.A. , iddiaya göre daha sonra uyuya kaldı. Sabah uyandığında kız arkadaşının nefes almadığını fark eden C.A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi.



Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk incelemesinde, genç kızın yaklaşık 2 saat önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli belirtilen ölümle alakalı inceleme başlattı.



Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin olayla alakalı çalışması ise devam ediyor.