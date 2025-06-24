Genç kızın şüpheli ölümü: Tüfekle vurulmuş olarak bulundu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde 112 Acil Servis ekipleri köyde tüfekle vurularak ağır yaralan bir vaka ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.

Eve varan ekipler, 26 yaşındaki Elif Nur Tüfekçi'yi tüfekle vurulmuş olarak ağır yaralı şekilde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı araştırma yaparken, Elif Nur Tüfekçi'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen H.Y. gözaltına alındı.