Genç kızın talihsiz sonu: Tırdan fırlayan lastik çarptı, elindeki ekmekler yola savruldu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan olay yerinde yapılan kontrolde ise Berra Eraslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR’ın sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



"KIZ ÇOCUĞUNUN HAVADA OLDUĞUNU GÖRDÜM"



TIR’dan ayrılan lastiğin çarptığı park halindeki servis minibüsünün sahibi Muhammet Türk, Ankara’dan yolcularını almak için geldiği esnada olayın park halindeki aracının önünde yaşandığını belirterek, “Ben şoför mahallindeydim ve şoför mahallinden kalktım, arkamı döndüm. Aracın ortasındaki kapıya yakın olan koltukta ‘güm’ bir ses geldi ve o sırada kız çocuğunun havada olduğunu gördüm. Lastik önce kıza çarpmış daha sonra benim aracımı çarpmış. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla köprünün üstündeki TIR'ın arka dorsesinin tekeri kopmuş ve buraya doğru gelmiş. Ben anlayamadan kız yola doğru uçtu. Kızın arabanın önüne vurduğunu gördüm. Allah rahmet eylesin, şu anda şoktayım” diye konuştu.