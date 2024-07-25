Genç kızın talihsiz sonu: Tırdan fırlayan lastik çarptı, elindeki ekmekler yola savruldu

Samsun karayolu üzerinde seyahat halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı 18 yaşındaki Berra Eraslan hayatını kaybetti. Eraslan’ın elinde taşıdığı ekmeler ise yola savruldu.

Genç kızın talihsiz sonu: Tırdan fırlayan lastik çarptı, elindeki ekmekler yola savruldu

Ankara- yolu üzeri Elmadağ mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki TIR’ın lastiği yerinden çıkarak, köprüden düştü.

TIR dorsesinden çıkan lastik, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra park halindeki servis aracına çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç kızın talihsiz sonu: Tırdan fırlayan lastik çarptı, elindeki ekmekler yola savruldu - 1

Sağlık ekipleri tarafından yapılan olay yerinde yapılan kontrolde ise Berra Eraslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR’ın sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"KIZ ÇOCUĞUNUN HAVADA OLDUĞUNU GÖRDÜM"

TIR’dan ayrılan lastiğin çarptığı park halindeki servis minibüsünün sahibi Muhammet Türk, Ankara’dan yolcularını almak için geldiği esnada olayın park halindeki aracının önünde yaşandığını belirterek, “Ben şoför mahallindeydim ve şoför mahallinden kalktım, arkamı döndüm. Aracın ortasındaki kapıya yakın olan koltukta ‘güm’ bir ses geldi ve o sırada kız çocuğunun havada olduğunu gördüm. Lastik önce kıza çarpmış daha sonra benim aracımı çarpmış. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla köprünün üstündeki TIR'ın arka dorsesinin tekeri kopmuş ve buraya doğru gelmiş. Ben anlayamadan kız yola doğru uçtu. Kızın arabanın önüne vurduğunu gördüm. Allah rahmet eylesin, şu anda şoktayım” diye konuştu.

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