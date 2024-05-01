Genç kızların ATV turu kazayla bitti

Aksaray’da üniversite öğrencisi 2 genç kızın bindiği ATV kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 2 genç kız yaralanırken, yaralılardan birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

Genç kızların ATV turu kazayla bitti

, Bayrambaba Mahallesi Bayrambaba Caddesi Kireçlik mevkiinde meydana geldi.

Z.S.K (21) ve C.Ö. (21) isimli üniversite öğrencisi kızlar, ATV ile gezintiye çıktı.

Z.S.K isimli genç kız, idaresindeki ATV’yi kuma kaptırdı. Kontrolden çıkan ATV takla attı.

Yaklaşık 15 metre ATV ile sürüklenen sürücü Z.S.K (21) ve arkasında bulunan arkadaşı C.Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kız öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Genç kızların ATV turu kazayla bitti - 1

Yaralılardan birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

İlk müdahalelerinin ardından ambulansa bindirilen öğrenciler Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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