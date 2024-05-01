Genç kızların ATV turu kazayla bitti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kız öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaklaşık 15 metre ATV ile sürüklenen sürücü Z.S.K (21) ve arkasında bulunan arkadaşı C.Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Z.S.K (21) ve C.Ö. (21) isimli üniversite öğrencisi kızlar, ATV ile gezintiye çıktı.

Yaralılardan birisi yarasını unutup sağlık ekiplerine görüntü alan basın mensuplarının neden çektiğini sordu.

İlk müdahalelerinin ardından ambulansa bindirilen öğrenciler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.