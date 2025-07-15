Genç kurye motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Genç kurye motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde M.C.A.'nın kullandığı otomobil ile Hasan Arslan yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada kurye Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Arslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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