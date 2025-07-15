Genç kurye motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde M.C.A.'nın kullandığı otomobil ile Hasan Arslan yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada kurye Arslan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Arslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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