Genç milli takım adayı tren kazasında ayağını kaybetti

Amasya'da 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut, tren kazasında ayağını kaybetti.



Olay, dün akşam saatlerinde, Amasya Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde stoper olarak oynayan Eren Bulut, demir yolu üzerinden yolun karşısına geçmek isterken, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada Bulut'un sağ ayağı, ray ile tren arasında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç futbolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bulut, buradaki tedavisinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Makinist Muammer N. de ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.

SEÇMELERE GİDİYORDU



Ameliyata alınan Eren Bulut'un sağ ayağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kesildi. Hastanede tedavi altında tutulan oyuncunun ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nün yetenekli futbolcusu Eren Bulut'un, kaza olmasa U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenildi.



"KENDİ YAŞ GRUBUNDA MİLLİ TAKIMA YOLLAYACAKTIK"



Amasya İl Özel İdarespor Kulübü antrenörü Levent Hırçın, "Futbola aşık bir çocuktu. Her şeyi iyi gören bir çocuktu, zekiydi. Keşke futbola devam edebilseydi. Kendi yaş grubunda milli takıma yollayacaktık onu" dedi.

"İHMAL VAR, KONTROL MEMURUNUN OLMASI GEREKİRDİ"



Eren Bulut'un akrabası Kubilay Tufanoğlu da "Bunun bir ihmal sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Olay anında lokomotif buraya geri geri geliyor. Geri geri geldiği için arkasında kontrol memurunun olması gerekiyordu. Bir düdük, bir ses olması gerekiyor. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum, bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.



Acılı baba Mustafa Bulut ise "Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Ben konuşamıyorum, konuşacak hiçbir şeyim yok" dedi.



ANNESİNE 'GİDECEĞİZ, YENECEĞİZ' DEMİŞ



Eren Bulut'un takıma seçmelerle alındığını belirten teknik direktör Rasim Tufanoğlu ise "Eren antrenmana gelmek için evde bir telaş ve heyecanla abdest alıyor, annesine 'Gideceğiz, yeneceğiz' diyor. İnanılmaz beyefendi ve arkadaşlarıyla uyumlu, mükemmel bir çocuk; anlatılacak gibi değil. Eren bize denemeyle geldi, saha içinde mükemmel bir futbolcu. Eren'i ben milli takım seçmelerine gönderecektim, yetenekli bir çocuktu. Biz ona yardımcı oluruz ama Allah her şeyden önce Eren’in canını bize ve sevenlerine bağışladı" diye konuştu.