Genç mimarın ölümünde cinayet şüphesi

Zonguldak'ta kamp alanında ölü bulunan iç mimar Bartu Can'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, otopsi sonucuna göre Can'ın çene altından mermi girişi tespit edildi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Can'ın 3 arkadaşı, delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç mimarın ölümünde cinayet şüphesi

'ın Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları bölgesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimar Bartu Can (32) 10 Eylül'de sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu.

Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, incelemede Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bartu Can'ın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan otopside Can'ın çenesinden mermi girişi tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, cinayet şüphesi sebebiyle Bartu Can'ın arkadaşları L.T.K., M.G. ve A.F.A.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin evleri, araçları ve iş yerleri arama köpeğiyle de arandı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İfadelerinde suçlamaları reddeden 3 şüpheli, delil yetersizliği sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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