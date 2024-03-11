Genç mühendis kaza kurbanı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Merkez Mahallesi'nde S.N.(59) idaresindeki TIR, yolun karşısına geçmek isteyen mekatronik mühendisi Konur Çakır'a (32) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Çakır, yerde kanlar içerisinde kalırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çakır, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan genç mühendis, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demirtaş Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü S.N., işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konur Çakır'ın cenazesi Mustafakemalpaşa ilçesi Uğurlupınar Mahallesi'nde kılının cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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