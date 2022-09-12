Genç mühendis Mısır'dan hareket eden gemide kayboldu

Haberler - DHA 12.09.2022 - 12:29
Mısır'dan hareket eden gemideki 24 yaşındaki mühendis Yiğit'ten 5 gündür haber alınamıyor.
Gemi ve makine mühendisi olan 24 yaşındaki Yiğit Acar, Mısır'ın Suez limanından hareket eden gemide, 4'üncü mühendis olarak çalışıyordu.
5 Eylül Pazartesi günü Mısır'dan sefere katılan Acar'ın, 7 Eylül Çarşamba 20.30 sıralarında kaybolduğu anlaşıldı.
Gemi mürettebatı tüm gemiyi arasa da Acar'ı bulamadı. Acar'ın son olarak 7 Eylül saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenildi.
5 gündür kayıp olan genç mühendisi geminin gittiği rota üzerinde arama çalışmaları devam ediyor.
Genç mühendisin amcası Füruzan Acar, yeğeninin bulunması için yetkililerden yardım istedi.