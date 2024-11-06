Genç mühendisin şüpheli ölümü: Beyoğlu'nda 4 katlı binanın terasından düştü

Beyoğlu'nda bir mühendis 4 katlı binanın terasından düştü. Ağır yaralanan genç adam kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayın intihar teşebbüsü olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Genç mühendisin şüpheli ölümü: Beyoğlu'nda 4 katlı binanın terasından düştü

Olay, dün Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Ö. (34) isimli mühendis, 4 katlı binanın terasından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç adam, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Onur Ö.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın teşebbüsü olup olmadığının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

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