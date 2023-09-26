Genç öğretmen kaza kurbanı

İzmir'in Konak ilçesinde kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım’ın (32) kontrolünü kaybettiği motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.



Kaza, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

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