Genç öğretmen kaza kurbanı

İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü matematik öğretmeni Ahmet Mustafa Yıldırım yaşamını yitirdi.

Genç öğretmen kaza kurbanı

'in Konak ilçesinde kız arkadaşı ile buluştuktan sonra evine gitmek için yola çıkan Ahmet Mustafa Yıldırım’ın (32) kontrolünü kaybettiği , Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Yıldırım yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Matematik öğretmeni olan Ahmet Mustafa Yıldırım'ın, bir dershanede görev yaptığı belirtildi.

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