Genç öğretmen motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı İlkokulu'nda görevli öğretmen Onur Tezel, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın kontrolünü kaybetti.

Van-Edremit Karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletten düşerek ağır yaralanan Tezel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.