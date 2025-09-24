Genç öğretmen motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Van'da Dereağzı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Onur Tezel, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı İlkokulu'nda görevli Onur Tezel, motosikletiyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın kontrolünü kaybetti.

Van-Edremit Karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletten düşerek ağır yaralanan Tezel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

