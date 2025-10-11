Genç oto tamircisinin şüpheli ölümü

Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinin sahibi Yaşar Resim'den (25) haber alamayan yakınları iş yerine gitti.



Dükkanda yoğun egzoz dumanıyla karşılaşan yakınları, çalışır vaziyetteki araç içinde Resim'in hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Resim'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan Resim'in iş yerini yaklaşık bir ay önce devraldığı öğrenildi.