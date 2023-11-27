Genç Özgür 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin’de 18 gün önce trafik kazası geçiren Özgür Bulut, yaşam mücadelesini kaybetti.



Kaza, 9 Kasım günü Midyat Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi.



Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Özgür Bulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Bulut, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.



Bulut’un cenazesi, otopsinin ardından sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Yenişehir Kabristanı’nda toprağa verildi.