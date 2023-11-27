Genç Özgür 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Özgür Bulut, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Genç Özgür 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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’de 18 gün önce geçiren Özgür Bulut, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 9 Kasım günü Midyat Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Özgür Bulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Genç Özgür 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - 1

Bulut, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bulut’un cenazesi, otopsinin ardından sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Yenişehir Kabristanı’nda toprağa verildi.

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