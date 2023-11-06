Genç piyanist Can Saraç'tan gururlandıran başarı: Ülkeme sözüm vardı

16 yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazandı.

Tüm dünyadan gençlerin katıldığı Eppan Piyao Akademi'de 6 finalist arasına kalan Can, cumartesi günü gerçekleştirilen büyük finalde birinciliğe ulaştı.



"ÜLKEME, ÖĞRETMENLERİME, AİLEME SÖZÜM VARDI"

İstanbul Üniversitesi konservatuarı öğrencisi 16 yaşındaki genç yetenek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisini yetiştiren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ederken, Cumhuriyet'in 100. yılında başarıları kutlamaya devam edeceklerini belirtti.

Genç yetenek, açıklamasında "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım!" ifadelerine yer verdi.