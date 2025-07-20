Genç şoför tırda yaşamına son verdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 24 yaşındaki T.K. şoförü olduğu tırda intihar etti.

Olay gece saatlerinde Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.



Uzun yol öncesi iki şoför hazırlık yaptığı sırada sürücülerden biri çıkış evrakları için tırdan indi.



Bu sırada araçta kalan T.K. yanında bulunan silahla kendini vurdu.



Silah sesini duyan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şoförün hayatını kaybettiği belirlendi.