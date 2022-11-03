Genç sporcu kaza kurbanı

İzmir'in Tire ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, vücut geliştirme sporcusu öldü.
Kaza, gece Tire-Bayındır yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Hüseyin Balaban'ın (19) kullandığı motosiklet, kavşakta M.G yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Balaban, motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Balaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücut geliştirme sporuyla uğraştığı öğrenilen Balaban'ın arkadaşları ve yakınları, kaza yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Polisin incelemelerinin ardından Balaban'ın cansız bedeni, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.G.'yi gözaltına aldı.