Genç sporcu kaza kurbanı

İzmir'de kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Hüseyin Balaban hayatını kaybetti. 19 yaşındaki Balaban'ın vücut geliştirme sporcusu olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Genç sporcu kaza kurbanı

'in Tire ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, vücut geliştirme sporcusu öldü.

Kaza, gece Tire-Bayındır yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Hüseyin Balaban'ın (19) kullandığı motosiklet, kavşakta M.G yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Balaban, motosikletten yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Balaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücut geliştirme sporuyla uğraştığı öğrenilen Balaban'ın arkadaşları ve yakınları, kaza yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Polisin incelemelerinin ardından Balaban'ın cansız bedeni, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü M.G.'yi gözaltına aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...