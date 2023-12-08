Genç Sümeyra’nın ölümünde cinsel istismar iddiası (Babası tutuklandı)

İzmir’de intihar eden Sümeyra Duratimur’un ölümüyle ilgili soruşturmada, cinsel istismar iddiası gündeme geldi.



Bornova’da yaşayan Sümeyra Duratimur, 27 Kasım günü, oturduğu binanın 3’üncü katından atladı.



Duratimur, beton zemine düştü.



Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibinin Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdığı Sümeyra Duratimur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



“BABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADI” İDDİASI



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sümeyra Duratimur’un yakınlarının ifadesine başvurdu.



Polis, ifadelerden Duratimur’un 7 yaşındayken, annesiyle 10 yıl önce boşanan babası E.D.’nin cinsel istismarına uğradığı ancak konunun hiçbir zaman güvenlik güçlerine ve adli makamlara yansımadığını belirledi.

BABA TUTUKLANDI



Bunun üzerine polis, eşiyle boşanmalarının ardından başka bir şehre yerleştiği öğrenilen E.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.



İzmir’e geldiği belirlenen E.D., gözaltına alındı.



Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.