Genç sürücüyü hayattan koparan kaza

Reyhanlı ilçesi Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Mehmet Fatih Zarifoğlu'nun (27) kulandığı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle M.A.'nın kullandığı TIR ile çarpışıp takla attı.

ARAÇTA SIKIŞTI

TIR ile çarpışıp takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Zarifoğlu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan genç sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.