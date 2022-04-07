Genç turizmci ameliyatta hayatını kaybetti

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı (33), 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı.

OPERASYONDA FENALAŞTI

Burada ameliyata alınan Gülşah Gizem Angı, operasyon sırasında aniden fenalaştı.

İDDİAYA GÖRE BEYNİNE PIHTI ATTI

Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ



Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi.

Anne Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Ayhan Angı kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

