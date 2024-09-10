Genç yaşta kalbine yenik düştü

Bolu'da kalp ameliyatı sonrasında yoğun bakıma alınan 25 yaşındaki Şule Acar hastanede hayatını kaybetti.

Genç yaşta kalbine yenik düştü

'da yaşayan Şule Acar, ocak ayında krizi geçirdi. Aralıklarla hastanede tedavi olan genç kız, ağustos ayında Ankara'da özel bir hastanede kalp ameliyatı geçirdi. Şule Acar, kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Acar, solunum yetmezliği nedeniyle yaşama gözlerini yumdu.

Genç yaşta yaşam savaşını kaybeden genç kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Genç kız, yarın Sandallar Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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