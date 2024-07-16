Genç Yunus’un ölümüyle ilgili 4 kişiye gözaltı

Sakarya’da 20 yaşındaki Yunus Efe’nin öldürülmesine ilişkin davada 4 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, geçen cumartesi günü Hendek ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Efe, birlikte alkol aldığı arkadaşları B.K.G, C.C.D. ve O.Ç. ile çocuklara uyuşturucu satmakla suçladığı R.A’nın evine gitti.



R.A. kapıyı açmazken, Yunus Efe ve arkadaşları kapıyı kırıp içeri girdi. Evde kavga çıktı. R.A., elindeki bıçakla Yunus Efe’yi göğsünden bıçakladı.



İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yunus Efe yaşamını yitirdi.



Efe’nin cenazesi, toprağa verildi.



Yunus Efe’yi bıçaklayan R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.



Emniyetteki sorguları sonrası, 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.