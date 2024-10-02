Genç Zehra'nın şüpheli ölümü

Antalya'da yaşayan genç bir kız, yatağında cansız halde bulundu.



Olay, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir butikte yaşandı. Zehra Gün (23) iddiaya göre dün akşam geç saatlere kadar kaldığı butiğin üst katında erkek arkadaşıyla alkol aldı.

Sabah iş yerini açmak için kalkan genç kızın erkek arkadaşı, Zehra'yı uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Zehra'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Genç kızın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zehra Gün'ün kentteki bir güzellik merkezinde çalıştığı belirtildi.

