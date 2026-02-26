Gençler istedi, imam maça yetiştirdi. Vaazı kısa tuttu, ilahileri azalttı

Yılmaz, "Genç kardeşlerimiz not bırakmışlar. Uzun yıllara dayalı bir gönül bağımız var. Cami dersleri, gençlik, spor ve kültürel faaliyetlerde birlikteyiz. Bu nedenle taleplerine kayıtsız kalmadık." dedi.

Teravih namazını tadil-i erkâna (Namazın rükünlerini hakkıyla yerine getirme anlamında bir fıkıh terimi.) uygun şekilde kıldırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Vaazımızı ezanla birlikte bitirdik. Camimizde teravihte dört rekatta bir ilahi ve kaside okunması geleneği var. Bu kez aralardaki ilahi ve kasideleri kısaltarak gençlerimizin talebine olumlu karşılık verdik." ifadelerini kullandı.

Namazın ardından her zamanki gibi cami avlusundaki çay ocağında cemaate ikramda bulunduklarını belirten Yılmaz, Ramazan ayını gençlerle birlikte dolu dolu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE FIRSAT TEPTİ

Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile berabere kaldı. Fenerbahçe lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepmişti.