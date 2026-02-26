Gençler istedi, imam maça yetiştirdi. Vaazı kısa tuttu, ilahileri azalttı
26.02.2026 10:15
İmam Şenol Yılmaz
"Bu akşam Fener maçı var, vaazı kısa tut, namazı çabuk kıldır." yazılı notu gören Giresun'daki bir imam gençlerin istediğini geri çevirmedi. Vaazı kısa tutup ilahileri azaltan imam, gençlerin notunu masum bir istek olarak değerlendirdiğini belirtti.
Giresun'un Görele ilçesinde maça yetişmek isteyen gençlerin isteği imamı harekete geçirdi.
Kumyalı Mahallesi’ndeki Şehitlik Camii İmamı Şenol Yılmaz için geçtiğimiz pazartesi akşamı teravih namazı öncesinde minbere "Bu akşam Fener maçı var. Vaizi kısa kesmeni, namazı çabuk kıldırmanı, bizi maça yetiştirmeni rica ediyoruz." yazılı bir not bırakıldı.
Namaz öncesi vaaz vermek üzere kürsüye çıktığında notla karşılaştığını belirten İmam Şenol Yılmaz, o akşam oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından haberi olmadığını söyledi.
Gençlerin talebini masum bir istek olarak değerlendirdiğini ifade eden Yılmaz, cami cemaatinin büyük bölümünü gençlerin oluşturduğunu kaydetti.
İmam Yılmaz'a bırakılan notta, "Bu akşam Fener maçı var. Vaizi kısa kesmeni, namazı çabuk kıldırmanı, bizi maça yetiştirmeni rica ediyoruz." ifadeleri yer alıyor.
Yılmaz, "Genç kardeşlerimiz not bırakmışlar. Uzun yıllara dayalı bir gönül bağımız var. Cami dersleri, gençlik, spor ve kültürel faaliyetlerde birlikteyiz. Bu nedenle taleplerine kayıtsız kalmadık." dedi.
Teravih namazını tadil-i erkâna (Namazın rükünlerini hakkıyla yerine getirme anlamında bir fıkıh terimi.) uygun şekilde kıldırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Vaazımızı ezanla birlikte bitirdik. Camimizde teravihte dört rekatta bir ilahi ve kaside okunması geleneği var. Bu kez aralardaki ilahi ve kasideleri kısaltarak gençlerimizin talebine olumlu karşılık verdik." ifadelerini kullandı.
Namazın ardından her zamanki gibi cami avlusundaki çay ocağında cemaate ikramda bulunduklarını belirten Yılmaz, Ramazan ayını gençlerle birlikte dolu dolu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
FENERBAHÇE KADIKÖY'DE FIRSAT TEPTİ
Sarı lacivertli ekip, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile berabere kaldı. Fenerbahçe lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepmişti.