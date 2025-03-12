Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav genç yaşta hayatını kaybetti

Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanı ve iş insanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav hayatını kaybetti.



Gençlerbirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ın torunu, eski başkanımız Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murathan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.