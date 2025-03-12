Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav genç yaşta hayatını kaybetti
Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından iş insanı Murat Cavcav'ın oğlu, İlhan cavcav'ın torunu Murathan Cavcav 29 yaşında hayatını kaybetti. Murathan Cavcav'ın cenazesinin, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından dedesi İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanı ve iş insanı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav hayatını kaybetti.
Gençlerbirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ın torunu, eski başkanımız Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murathan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
2017 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Murathan Cavcav, 2017 yılında ölümden döndüğü büyük bir kaza geçirmişti. O dönem 21 yaşında olan Murathan Cavcav yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düşmüştü.
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