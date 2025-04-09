Gençlerde meme kanseri artıyor: Kanserde yeni tedavi seçenekleri arttı

Türkiye'de her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı koyuluyor.



Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Gençlerde hastalığa yakalanma oranı giderek yaygınlaşıyor. Kanser görülme sıklığı artıyor ancak tedavide başarı oranı da her geçen gün yükseliyor.



Genel Cerrah Prof. Dr. Cihan Uras, meme kanserinin nedenleri arasında birçok etken olduğunu vurgulayıp çevresel, ailesel ve kalıtsal faktörler olduğunu dile getirdi.

MEME KANSERİNDEN ÖLÜMLER AZALDI



Uras, "1975 yılındaki ölüm oranlarıyla 2000'li yıllardaki ölüm oranlarını karşılaştırdığımızda yüzde 50'ye yakın meme kanserinden ölümlerde azalma olduğunu görüyoruz. Meme kanseri erken teşhis edildiği zaman yüzde 100'e yakın iyileşme sağlanıyor." dedi.



Eski yıllarda ellerinde sadece kemoterapi seçeneği olduğunu sözlerine ekleyen Uras, "Bugün tümörleri çok iyi tanıyoruz. Tek bir çeşit meme kanseri yok her bir alt grupta uyguladığımız tedaviler farklı. Kadınların yaşamlarını uzattığımız gibi hatta kronik bir hastalık olarak sağlıklı bir yaşama uzun yıllar devam etmesini sağlıyoruz." diye konuştu.