Gençlerde uyuşturucu ölümleri fazla: Türkiye ilk sıralarda

Bugün Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü.

Türkiye, 25 yaş altında uyuşturucudan ölümlerde Avrupa'da ilk sıralarda.

Psikiyatrist Prof. Dr. Kültegin Ögel, bu durumun birçok nedeni olduğuna dikkat çekip "Demek ki biz uyuşturucu bağımlılarımıza iyi bakamıyoruz ve uzun yaşatamıyoruz. İleri yaşta ölüm olması toplumun halk sağlığında daha başarılı bir yöntem uyguladığının göstergesidir." dedi.

Bir gencin madde bağımlısı olduğunun yıllar sonra fark edildiğine de dikkat çeken Ögel, "Yaptığımız araştırmada ilk kullanımdan 5 yıl sonra fark ediyoruz. Bu 5 yıl çok uzun süre. Çok daha erken dönemde bunu fark etmek müdahale etmek bağımlılığın gelişmesini önlemek açısından çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.



"DEVAMSIZLIK ÇOK ÖNEMLİ"

Bağımlılğı önlemek için ailelerin ve öğretmenlerin dikkatinin çok önemli olduğuna da vurgu yapan Ögel şöyle devam etti:

"Örneğin anne babası madde kullanan bir gencin ileride madde kullanması daha yüksek ihtimal. Bazı davranış sorunları olan gençlere ulaşmamız lazım. Bu gençlerin büyük çoğunluğu da okulda değil. Davranış sorunları olduğu için okuldan kaçıyorlar. Onun için bizim onları okula çekmemiz lazım. Devamsızlık bizim için okulda çok önemli bir işaret. Bunları çok iyi yakalayıp bu gençlere müdahale etmemiz lazım."