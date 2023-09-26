Gençlere ücretsiz internet ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı açıkladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere destek müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, gençlere verilecek destekleri açıkladı. İşte, gençlere ücretsiz internet desteğinin tüm ayrıntıları...



ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ MÜJDESİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle;



"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz."



Söz konusu uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı ilerleyen günlerde ilgili bakanlıkların açıklamasının ardından netlik kazanacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



ERDOĞAN'IN GENÇLERİ İLGİLENDİREN AÇIKLAMALARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençleri ilgilendiren konulara dair açıklamalar şunlar;



"Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz."



"(Üniversite öğrencilerine destek) Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız."



"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz."



"18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler."



"Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız."



"Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız."



