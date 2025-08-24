Gençleri "çime basmayın" diye uyardı: Bıçaklı saldırıya uğradı

Cizre’de Kale Mahallesi'nde bulunan Surdibi Aile Parkı'nın bakım, onarım ve temizliğinden sorumlu olan Heybet B., sulama yapılan çimlere basılmaması için uyarılan bir grup genç ile sözlü tartışma yaşadı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gruptakilerden biri Heybet B.'ye bıçakla saldırdı.

DURUMU KRİTİK

Çevredeki vatandaşların 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Heybet B.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken kaçan zanlılar aranıyor.