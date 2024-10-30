Gençlerin elektrik hattındaki tehlikeli oyunu

İstanbul Arnavutköy’de bir grup, yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğine tırmandı. Tehlikeli oyunlarını aynı zamanda kayıt altına alan gençler adeta facianın eşiğinden döndü.

Gençlerin elektrik hattındaki tehlikeli oyunu

Arnavutköy’de bir grup genç yüksek enerjili elektriğin geçtiği yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.

Direğe tırmandıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden gençler facianın eşiğinden döndü.

Facianın eşiğinden dönen gençler, direğe tırmanma anlarını görüntüledi.

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