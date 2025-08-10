Gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi

Bursa'da bir grup genç cadde ortasında birbirine girdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, cadde üzerinde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yumrukların konuştuğu anlarda çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı.