Gençlerin küçük yaştan itibaren süren husumetinde kan aktı: 1 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde Mustafa Koç (17) ile aralarında küçük yaşta kardeşini dövmesi nedeniyle husumet bulunan Burak F. (24) yolda karşılaştı. Mustafa Koç’un evinin önünde karşılaşan ikili ve arkadaşları arasında başlayan tartışma, sonra kavgaya dönüştü. 7 kişi birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Bu esnada Burak F., yanında bulunan bıçakla Mustafa Koç’u karın bölgesinde 4 kez bıçakladı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle grup dağıtılırken, aldığı bıçak darbeleri sonucu Mustafa Koç kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise olaya karışan cinayet zanlısı Burak F.’yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarmada gözaltında bulunan 6 müşteki şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



